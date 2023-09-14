Суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемую в хищении 25 млн рублей у пенсионерки

Женщина признала вину

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Савеловский районный суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемую в хищении крупной суммы денег у пенсионерки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда Москвы Храмцовой Н. К. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 11 ноября. Храмцовой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в суде.

Женщина действовала в составе группы лиц.

По данным столичной прокуратуры, ее соучастники позвонили пенсионерке на домашний телефон и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщили, что на ее мужа неизвестные оформили генеральную доверенность. Чтобы сохранить сбережения их нужно перевести на безопасный счет. Женщина поверила и в сопровождении обвиняемой пришла в банк, где забрала из банковской ячейки все семейные накопления, которые по указанию злоумышленников передала обвиняемой.

Когда женщина сообщила, что не будет передавать деньги без расписки, мошенники в телефонном разговоре пояснили, что она срывает проведение следственных действий.

"На протяжении всей мошеннической схемы аферисты четко инструктировали пенсионерку о ее действиях, присылали за ней машины такси для осуществления поездок, не давали прекратить общение с ними, придумали якобы пароли для встречи с курьером. Ущерб от действий злоумышленников составил 25 млн рублей", - пояснили в прокуратуре. Храмцова признала вину.