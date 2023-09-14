Адвокат Митволя заявил, что будет обжаловать приговор

Михаил Шолохов считает, что суд избрал слишком суровое наказание

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Адвокат Олега Митволя, которого суд в Красноярске приговорил к 4,5 года колонии по делу о хищении при строительстве метро в Красноярске, заявил, что обжалует приговор, считая наказание слишком суровым. Об этом Михаил Шолохов заявил ТАСС после заседания.

"Обжаловать будем в части строгости и сурового наказания", - сказал Шолохов.

Сам Митволь на вопрос журналистов в зале суда также заявил, что обжалует приговор.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил экс-замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", обвиняемого в хищениях при строительстве метро в Красноярске, к 4,5 года колонии общего режима. Также с него взыскали почти 1 млрд рублей по гражданским искам.

Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения была заменена на домашний арест. Его дело рассматривалось в особом порядке.