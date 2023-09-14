Суд на Украине заочно арестовал экс-главу Минздрава

Максим Степанов обвиняется в хищении $12,2 млн

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал обвиняемого в хищении $12,2 млн бывшего директора госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максима Степанова, впоследствии занимавшего пост министра здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

По его данным, в начале этого года Степанов выехал за границу. О заочном аресте бывшего главы госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" сообщила и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), при это не приведя имени обвиняемого. "13 сентября 2023 года по ходатайству детективов НАБУ [Национального антикоррупционного бюро], согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору государственного предприятия "Полиграфкомбинат", - сообщается в Telegram-канале САП.

Суд избрал обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей. "После задержания и доставки до места проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - отмечается в сообщении.

21 июля НАБУ сообщило о разоблачении международной коррупционной схемы, в которой принял участие Степанов, возглавлявший госпредприятие с 2013 по 2016 год, а с 30 марта 2020 года по 18 мая 2021 года занимавший пост министра здравоохранения Украины.

По версии следствия, в 2013 году глава комбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов и других документов. Компания-однодневка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам в несколько раз больше. Эта схема и позволила вывести с предприятия более 450 млн гривен ($12,2 млн). Сообщалось, что по делу проходят пять человек, один из которых - Степанов.