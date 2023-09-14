В Сочи в отдел полиции доставили ночевавшую на улице семью с детьми

Четверо взрослых и семь детей в возрасте 7 месяцев, 8, 13, 16 лет приехали в Сочи на электричке из Краснодара

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи доставили в отдел многодетную семью из Краснодара, включая семерых детей, которых обнаружили ночующими на улице. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по Сочи.

"Установлено, что семья из четырех взрослых и семи детей в возрасте 8, 13, 16 лет и 7 месяцев приехали в Сочи вчера в 12:00 на электричке из Краснодара, чтобы покупаться в море. Сегодня вечером планировали вернуться обратно в Краснодар. В настоящее время они находятся в отделе полиции Центрального района Сочи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что около Главпочтамта на улице спят дети. Прибывший на место наряд полиции обнаружил их. Организовали проведение проверки.