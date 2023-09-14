Суд Петербурга приостановил деятельность "Грин Бокс" на 60 дней после массового отравления

Всего отравились 274 человек, 137 из которых находятся в городских стационарах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга приостановил деятельность компании АО "Грин Бокс" на 60 суток после массового отравления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности АО "Грин Бокс" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что представитель АО "Грин Бокс" нарушения признал частично, пояснил, что часть из них уже устранили. Просил о приостановлении деятельности на 30 суток. Ранее суды сообщали, что в результате проверки в помещениях компании были обнаружены множественные нарушения хранения продукции, мухи и тараканы.

По последним данным, как сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат" в Петербурге, достигло 274 человек, в стационарах находятся 137 из них, в том числе 3 ребенка. У 58 заболевших обнаружена Salmonella.