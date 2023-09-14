Суд в Самаре назначил семь лет колонии экс-зампредправления "Газбанка" за мошенничество

В 2017 году он заключил с организациями фиктивные кредитные договоры на сумму около 900 млн рублей

САМАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Самары приговорил к семи годам заключения бывшего первого заместителя председателя правления "Газбанка", который похитил вместе с неустановленными лицами около 900 млн рублей у кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Приговором Ленинского районного суда Самары осужден первый заместитель правления АО "АКБ "Газбанк". Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд установил, что в 2017 году первый замправления "Газбанка" заключил фиктивные кредитные договоры на сумму около 900 млн рублей для развития бизнеса организаций, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Указанные средства он похитил вместе с неустановленными лицами. Прокурор поддержал иск, заявленный представителем потерпевшей стороны - госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" - на сумму причиненного ущерба.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года Центробанк отозвал у Газбанка лицензию из-за значительного объема проблемных активов на балансе. Банк находится в процедуре банкротства.