Рамилю Искандер задержали за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Согласно заявлению правоохранительных органов, в ходе обысков в ее доме и в автомобиле изъяли около 2 кг мефедрона

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали заслуженную артистку России Рамилю Искандер по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в ее доме в Новой Москве и в автомобиле изъято около 2 кг мефедрона.

"В ходе обысков в доме Рамили Искандер в поселении Марушкинское и ее автомобиле Subaru обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона. Она задержана. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело расследуют сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Пензенской области. Актрисе грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, в городе Кузнецке задержан сообщник Искандер, в автомобиле которого найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте "Царь" Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.