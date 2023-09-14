Спасатели в Ливии смогли найти еще 300 человек, которые числились пропавшими без вести

Как сообщил глава Правительства национального единства Абдель Хамид Дбейба, 13 из них - дети

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб в Ливии смогли обнаружить не менее 300 человек, которые до этого числились пропавшими без вести в результате наводнения. Об этом сообщил глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, штаб-квартира которого находится в Триполи, Абдель Хамид Дбейба на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"После восстановления связи в городе Дерне спасателям удалось найти еще 300 человек, числившихся пропавшими без вести, 13 из них - дети, - написал Дбейба. - Они проживали в районах, наиболее пострадавших от наводнения". Информации о состоянии найденных людей глава ПНЕ не привел.

Ранее в четверг министерство здравоохранения в ПНЕ сообщило о спасении 510 человек из-под завалов рухнувших зданий в городе Дерна. Спасательные бригады и подразделения гражданской обороны приступили к работе в Дерне минувшим днем, сразу же после того, как были освобождены несколько подъездов к городу, заблокированных во время наводнения.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По имеющимся данным, сначала обрушилась дамба, расположенная в 12 км от города, затем потоки воды снесли и вторую плотину, находящуюся на подступах к Дерне, затопили и "смыли" в море около четверти территории Дерны.

Минувшим днем ПНЕ и командование Ливийской национальной армии обратились в генеральную прокуратуру страны с требованием незамедлительно начать проверку обстоятельств разрушения плотин близ Дерны. Ранее представитель парламента сообщил, что "по факту обрушения плотин в Дерне уже ведется расследование",

По данным представителя парламента Ливии, на настоящий момент число жертв ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, превысило 8 тыс. В свою очередь глава муниципалитета Дерны сообщил, что "городские власти ожидают увеличения числа погибших в результате удара стихии до 20 тыс.".