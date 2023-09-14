Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до девяти

Госпитализация потребовалась трем из них

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших при опрокидывании маршрутного такси после столкновения с "Камазом" на трассе в Волгоградской области увеличилось до девяти, трое из них госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"Из восьми пострадавших, доставленных в больницу имени Фишера (ГКБ №1 им. С. З. Фишера в Волжском - прим. ТАСС), доставлены трое: двое мужчин и женщина. Пятеро пострадавших обследованы в приемном отделении, они отказались от госпитализации и направлены на амбулаторное лечение. Самостоятельно обратившаяся в ГКБ СМП №25 женщина проходит обследование в зале динамического наблюдения стационарного отделения скорой медпомощи", - сказали в комитете, уточнив, что состояние госпитализированных пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести.

Ранее в комитете сообщали о восьми пострадавших.