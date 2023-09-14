Суд в Молдавии снял запрет на выезд экс-президента Додона из страны

Политик заявил, что не собирается покидать страну и считает обвинения прокуратуры бездоказательными

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии отклонила запрос прокуратуры о продлении запрета на выезд из страны бывшего президента, лидера Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона. Об этом политик сообщил по телефону корреспонденту ТАСС.

"После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата приняла такое решение", - сказал он.

Прокуроры запросили у судей вновь продлить запрет на выезд из страны. Со своей стороны Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию и считает обвинения прокуратуры "бездоказательными, преследующими цель оказать давление на оппозицию". Он подчеркнул, что продолжит готовить партию к осенним выборам в местные органы власти.

Бывшего главу Молдавии задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, нарушении правил финансирования партии и неправильном предоставлении медицинской справки одному из его детей. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суд.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами своей невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную партию.