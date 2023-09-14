В Северной Осетии гражданина Украины осудили на восемь лет колонии за шпионаж

Приговор вступил в законную силу

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже гражданина Украины и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

"Верховным судом РСО-Алания обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием и судом, по заданию спецслужб Украины 29-летний гражданин Украины Александр Грабовой передавал информацию о местоположении и маршрутах передвижения военной техники ВС РФ путем направления фотоснимков. Следственным отделом УФСБ России по РСО-Алания в отношении Грабового было расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).