В Индии частный самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

На борту находились восемь человек, по меньшей мере трое госпитализированы

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при посадке в аэропорту Мумбаи во время сильного дождя. Как сообщает телеканал NDTV, на борту находились восемь человек - шесть пассажиров и два члена экипажа.

Как сообщили источники телеканала, по меньшей мере три человека госпитализированы. Пока не сообщается, насколько серьезны их травмы.

По данным Генерального управления гражданской авиации, это был самолет Learjet 45. Он прилетел из города Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш.