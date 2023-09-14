Москвича арестовали за участие в запрещенной в РФ организации "Легион "Свобода России"

Срок ареста Евгения Мищенко продлится до 7 ноября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО жителя Москвы Евгения Мищенко, который в ходе допроса признал вину в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России". Как уточнили ТАСС в суде, срок ареста установлен до 7 ноября.

"Постановлением Бабушкинского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 ноября в отношении Евгения Мищенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, Мищенко является сторонником террористической организации "Легион "Свобода России".