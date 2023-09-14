14 сентября, 13:06
Военная операция на Украине

В ДНР медика ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство пенсионера

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По данным следствия, преступление было совершено в марте 2022 года на территории мариупольского металлургического комбината им. Ильича

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Медик Вооруженных сил Украины приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики к 22 годам колонии строгого режима за убийство пенсионера в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего боевого медика 2-го взвода отдельной разведывательной роты мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины Михаила Чистоплясова. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чистоплясова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление было совершено в марте 2022 года на территории мариупольского металлургического комбината им. Ильича. 69-летний мужчина был расстрелян из автомата. От полученных ранений он умер на месте. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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