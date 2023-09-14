В Хабаровске в ДТП с пожарной машиной пострадали шесть человек

Повреждения получили семь автомобилей

ТАСС, 14 сентября. Авария с участием ехавшей на вызов пожарной машины произошла в Хабаровске, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. В результате пострадали шесть человек.

"По предварительным данным, 14 сентября в 19:40 (12:40 мск) водитель автомобиля Toyota SAI, двигаясь на разрешающий зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении спецтранспорту (автомобилю противопожарной охраны) и совершил с ним столкновение. В результате ДТП механические повреждения получили семь автомобилей. По уточненным данным, в ДТП травмы получили шесть человек", - говорится в сообщении.

Пожарный автомобиль двигался на вызов с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом по улице Дикопольцева. После столкновения он опрокинулся.