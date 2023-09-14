Личные данные сотрудников полиции Манчестера похитили хакеры

Расследование уголовного дела о хакерской атаке ведется на национальном уровне, сообщил замглавы полицейского управления Большого Манчестера Колин Макфарлен

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Личные данные сотрудников полиции городской агломерации Большой Манчестер попали в руки хакеров. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, хакерской атаке с применением вируса-вымогателя подверглась компания, которая занимается изготовлением полицейских и других официальных удостоверений.

"Отношение к инциденту очень серьезное, расследование уголовного дела о хакерской атаке ведется на национальном уровне", - заявил замглавы полицейского управления Большого Манчестера Колин Макфарлен, слова которого приводит Би-би-си.