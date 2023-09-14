14 сентября, 13:54

ФРГ направила 30 тонн гуманитарных грузов в Ливию

В партию гумпомощи вошли палатки, раскладушки, одеяла и электрогенераторы

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Два грузовых самолета ВВС ФРГ вылетели с военного аэродрома около города Вунсдорф. В течение дня они доставят в Ливию 30 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщило Министерство обороны ФРГ.

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"В партию гуманитарной помощи весом 30 тонн входят палатки, раскладушки, одеяла, спальные коврики и электрогенераторы. Общий объем - 151 куб. м", - говорится в сообщении.

Как стало известно накануне, Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии выделит €4 млн на нужды ливийцев, пострадавших от наводнений. 

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