В Ленобласти арестовали подозреваемую в убийстве мужа и в покушении на сына

По данным СУ СК по региону, женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Суд Ленинградской области отправил под арест женщину, которая подозревается в убийстве мужа и покушении на сына. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.

"По ходатайству следствия судом подозреваемой в убийстве супруга и покушении на убийство сына избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственным отделом по Гатчине следственного управления СК России по Ленинградской области в отношении женщины 1980 года рождения возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц".

По версии следствия, 13 сентября в квартире на улице Куприна в Гатчине подозреваемая, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, нанесла своему супругу 1972 года рождения удар ножом в шею, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия, а также удар ножом в шею своему сыну, причинив ему телесные повреждения. Ребенок смог выбежать из квартиры, после чего ему своевременно оказали медицинскую помощь.