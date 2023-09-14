14 сентября, 13:52

Суд в Москве приговорил гражданина Израиля к 4,5 года за хищение активов Минобороны

Также у Реваза Шмерца будет конфисковано $20 750

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии гражданина Израиля Реваза Шмерца, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Шмерцу назначено четыре года и шесть месяцев колонии общего режима с конфискацией $20 750", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что следователи задержали в Москве гражданина Израиля Реваза Шмерца, он был арестован. Как уточнял ТАСС источник в правоохранительных органах, показания на Шмерца дал обвиняемый в мошенничестве Валерий Кулиш, позднее покончивший собой в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в 2014 году и расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве на основании заявления родственников бизнесмена Алексея Душутина. Он был объявлен в международный розыск и приговорен к четырем годам заочно за хищение более 140 млн рублей у Минобороны.

По версии столичного ГУ МВД, Шмерц входил в преступное сообщество, которое похитило три объекта коммерческой недвижимости, принадлежавшие ранее одной из компаний военно-строительного управления Москвы ООО "Ворсма". Изначально Шмерц отрицал вину, но позже пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. 

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