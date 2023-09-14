СМИ: финский суд продлил содержание под стражей задержанного россиянина и засекретил дело

По информации Yle, Воислав Торден требовал освобождения из-под стражи, но суд постановил продлить его содержание в тюрьме Вантаа

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /ТАСС/. Уездный суд финского региона Восточная Уусимаа принял решение продлить срок содержания под стражей 36-летнего гражданина России Воислава Тордена, ранее задержанного по запросу Украины, и засекретил результаты повторного рассмотрения дела. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

"Результаты повторного рассмотрения дела было решено засекретить", - указали в инстанции. Как отмечает Yle, Торден требовал освобождения из-под стражи, но суд постановил продлить его содержание в тюрьме Вантаа.

Как заявил адвокат по назначению Хейкки Лампела, жизнь его подзащитного в случае экстрадиции на Украину окажется под угрозой. "Глупо рассуждать, добьется ли он справедливого решения [украинского] суда или нет. Он будет бездыханным, прежде чем доберется до зала суда", - отметил защитник россиянина.

Торден, 1987 года рождения, которого ранее звали Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики. 28 августа Тордена посетили сотрудники консульского отдела российской дипмиссии в Хельсинки.