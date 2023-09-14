В ДТП в Тюмени пострадали два человека

По предварительным данным, аварию спровоцировал пьяный водитель

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Движение ограничено на окружной дороге в Тюмени из-за массового ДТП с участием четырех автомобилей, два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Тюменской области.

"Из-за массового ДТП с участием четырех автомобилей затруднено движение на окружной дороге Тюмени, на участке от ул. Ямской до деревни Метелево (микрорайон Метелева - прим. ТАСС). <…> Предварительно, аварию спровоцировал пьяный водитель. Пострадали два человека: водитель и пассажир одного из авто", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают два наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение. Для освобождения проезжей части вызваны эвакуаторы.