14 сентября, 14:26

В ДТП в Тюмени пострадали два человека

По предварительным данным, аварию спровоцировал пьяный водитель

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Движение ограничено на окружной дороге в Тюмени из-за массового ДТП с участием четырех автомобилей, два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Тюменской области.

"Из-за массового ДТП с участием четырех автомобилей затруднено движение на окружной дороге Тюмени, на участке от ул. Ямской до деревни Метелево (микрорайон Метелева - прим. ТАСС). <…> Предварительно, аварию спровоцировал пьяный водитель. Пострадали два человека: водитель и пассажир одного из авто", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают два наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение. Для освобождения проезжей части вызваны эвакуаторы. 

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РоссияТюменская область
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