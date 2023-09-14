В нескольких микрорайонах Вологды отключат воду из-за ремонта магистрали

Основную часть работ намерены провести в ночь с 15 на 16 сентября

ТАСС, 14 сентября. Несколько микрорайонов города Вологды почти на сутки отключат от водоснабжения из-за ремонта магистрального водовода, в некоторых частях города давление подачи воды будет снижено. Основную часть работ постараются провести в ночь с 15 на 16 сентября, сообщила пресс-служба администрации города.

"В связи с проведением работ по устранению неисправностей на магистральном водоводе диаметром 1 200 мм по адресу ул. Преображенского - ул. Щетинина будет снижено давление воды в ряде микрорайонов Вологды, а в некоторых - отключено полностью. Работы планируется провести с 19:00 мск 15 сентября до 15:00 16 сентября. Значительная часть периода отключения будет приходиться на ночное время", - говорится в сообщении мэрии.

По словам генерального директора МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" Эдуарда Ярославова, место неисправности обнаружено, закуплено все необходимое для ремонта, чтобы провести его быстрее. Часть времени займет слив воды из магистрали. "Сделаем все возможное, чтобы максимально быстро подать воду в дома вологжан. Также постараемся воспользоваться периодом отключения, чтобы провести и запланированные работы, необходимые перед асфальтированием улицы Щетинина по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", - привела пресс-служба слова Ярославова.

В попавшие под отключение районы организуют подвоз воды.