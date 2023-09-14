В Подмосковье участника преступной группировки приговорили к 20 годам лишения свободы

Прокуратура региона сообщила, что преступления совершены в 2011 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к 20 годам лишения свободы участника организованной преступной группировки, убившего двоих человек, в том числе пенсионерку. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, преступления совершены в 2011 году.

"Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Павла Алиева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений). <…> Суд приговорил Алиева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

В суде установили, что обвиняемый в составе банды с января по июль 2011 года участвовал в совершении убийств одиноких престарелых граждан и кражей принадлежащих им квартир в Московском регионе. В апреле 2011 года участники преступной группировки напоили алкоголем мужчину, вывезли его в район Волоколамского шоссе и убили. Около 4,5 млн рублей, вырученных от продажи квартиры убитого, злоумышленники похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Кроме того, в июле 2011 года подсудимый вместе с соучастниками убил пенсионерку, чтобы завладеть ее квартирами в Домодедове и Москве. "[Злоумышленники] выследили ее, против воли посадили в автомобиль, в котором вывезли в село Успенское городского округа Домодедово, где совершили убийство, нанеся ей ножевое ранение в область грудной клетки", - пояснили в пресс-службе. Завладеть имуществом женщины преступники не смогли из-за вмешательства правоохранительных органов.