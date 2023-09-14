Суд Пензы арестовал Рамилю Искандер по делу о незаконном обороте наркотиков

Актриса пробудет под стражей до 21 октября включительно

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Пензы арестовал заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда Хисамовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно", - сказали в суде. Актриса обвиняется по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Решение по мере пресечения было вынесено 31 августа, однако известно о нем стало только 14 сентября.

Также в пресс-службе суда заявили, что актриса подала апелляцию на решение избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Она будет рассмотрена 15 сентября в Пензенском областном суде.

Ранее сообщалось что сотрудники полиции задержали Искандер по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в ее доме в Новой Москве и в автомобиле изъято около 2 кг мефедрона. Дело расследуют сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Пензенской области. Кроме того, в городе Кузнецке задержан сообщник Искандер, в автомобиле которого найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте "Царь" Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.