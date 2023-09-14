Число жертв ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тыс.

Пропавшими без вести числятся около 20 тыс. человек, сообщило ливийское общество Красного Полумесяца

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Число жертв ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, превысило 11 тыс. Такие данные привело ливийское общество Красного Полумесяца.

"Число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 11 тыс., пропавшими без вести до сих пор числятся около 20 тыс. человек", - говорится в сообщении организации, которое привел телеканал Al Arabiya.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и ливней в этой части Ливии погибли порядка 8 тыс. человек.

По сведениям Красного Полумесяца, не менее 2 тыс. тел погибших было смыто наводнением в Средиземное море. Кроме того, в обществе опасаются, что в результате ливней множество неразорвавшихся боеприпасов и мин было вымыто из земли и перенесено на побережье, что создает дополнительную опасность как для жителей северо-восточных регионов, так и для групп спасателей, занятых поиском тел погибших под завалами рухнувших домов и в прибрежных водах.