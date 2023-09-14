В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

В регионе также ожидается сильный ветер

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с градом и шквалистым ветром в Краснодарском крае до субботы включительно, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС).

"До конца суток 14.09, а также в течение суток 15.09, 16.09.2023 местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с неблагоприятным прогнозом объявлено штормовое предупреждение.