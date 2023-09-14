Суд отправил под домашний арест владельца фермы под Воронежем, где найдена сибирская язва

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, из очага сибирской язвы в селе Лебединка в Больницу скорой медицинской помощи №8 госпитализированы восемь взрослых, у которых подтверждено заболевание

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Богучарский районный суд Воронежской области отправил под домашний арест на два месяца фермера, индивидуального предпринимателя из села Лебединка, в хозяйстве которого выявлен очаг сибирской язвы и госпитализированы девять человек. Он является фигурантом уголовного дела, рассказала ТАСС представитель районного суда.

"В отношении жителя села Лебединка, индивидуального предпринимателя, избран домашний арест на два месяца. Он является фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия)", - сказала она.

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, из очага сибирской язвы в селе Лебединка в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №8 в Воронеже госпитализированы восемь взрослых, у которых подтверждено заболевание, в Областную детскую клиническую больницу №2 в Воронеже - подросток, диагноз у которого устанавливается. Также в БСМП №8 госпитализирован мужчина с подтвержденным заболеванием из другого очага сибирской язвы - хутора Красные Холмы Панинского района.

На сайте правительства Воронежской области 7 сентября разместили указ губернатора региона Александра Гусева о введении с 7 сентября до 20 декабря карантина в селе Лебединка, где выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубная, 15А, а также на участке на расстоянии в 650 м от нее. Неблагополучной зоной по сибирской язве признано село Лебединка, угрожаемой - села Плесновка и Новоникольск Богучарского района и хутор Криничный Кантемировского района, где запрещено посещение посторонних лиц, провоз животных, их убой, продажа продуктов убоя и так далее. По данным регионального Россельхознадзора, у владельца фермы в селе Лебединка 28 августа внезапно пала корова, но в ветеринарную службу об этом он не сообщил, а 5 сентября у него пало еще одно животное. После этого работники фермы с симптомами заболевания стали обращаться за медицинской помощью.

В Воронежской области ранее было выявлено два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона, который ввел на нем карантин.

С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменен. В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского карантин введен до 16 ноября.