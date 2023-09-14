14 сентября, 15:33

Жителя Ингушетии задержали из-за попытки покинуть страну и вступить в ВСУ

Возбуждено уголовное дело

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии задержали местного жителя, который пытался покинуть страну для вступления в Вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Ингушетии.

"ФСБ России задержан житель Ингушетии при попытке выезда из России для вступления в Вооруженные силы Украины. Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника). 

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