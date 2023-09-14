В Ставрополе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуируют жителей

К тушению возгорания привлечены 42 человека и 15 единиц техники

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в 12-этажном жилом доме в Ставрополе. Оперативные службы проводят эвакуацию жителей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В городе Ставрополе на улице Тухачевского, 20/8, произошел пожар в многоквартирном 12-этажном жилом доме. Проводится эвакуация, эвакуированы 45 человек", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, к тушению возгорания привлечены 42 человека и 15 единиц техники. Информация о происшествии, а также о возможных пострадавших, уточняется.

Многоквартирный дома расположен в жилом микрорайоне города. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что из здания идет густой черный дым.