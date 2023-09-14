Родители, оставившие детей ночевать на улице в Сочи, понесли административное наказание

За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Родители семерых детей, которые привезли их из Краснодара на отдых в Сочи и разместили на ночь под открытым небом в общественном месте, понесли административное наказание. Семья выехала из Сочи в Краснодар, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

"Полицейские проводили детей, ночевавших в Сочи под открытым небом. В отношении жительниц Ставропольского края 38 и 45 лет, устроивших своим детям "экстремальный" отдых, составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних)", - говорится в сообщении. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, уточнили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Ранее сообщалось со ссылкой на УМВД по городу Сочи, что сотрудники полиции города-курорта доставили в отдел многодетную семью из Краснодара, включая семерых детей, которых обнаружили ночующими на улице около Главпочтамта.