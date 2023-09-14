В Астрахани объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и ветра

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи

АСТРАХАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Астраханской области до субботы из-за ливней, гроз, града и сильного ветра, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"До конца суток 14 сентября, а также в течение суток 15 сентября местами по Астраханской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения. Жителям рекомендуется воздержаться от выхода в акваторию на маломерных суднах.