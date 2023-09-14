Новый эпизод выявили в деле руководства белгородской компании ООО "БИК-Сити"

В отношении Александра Плахтия возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями

БЕЛГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Новый эпизод преступной деятельности выявлен в ходе расследования уголовного дела директора компании ООО "БИК-Сити" Александра Плахтия и его заместителя Олега Казакова, которые подозреваются в хищении более 3 млн рублей при строительстве домов для многодетных семей в Белгородской области. В отношении Плахтия возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Выявлены новые эпизоды противоправной деятельности Плахтия А. А. <…> В отношении Плахтия возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщили в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, в 2021 году Плахтий, являясь руководителем ГАУ "Севастопольский лесхоз" (г. Севастополь), незаконно произвел стимулирующие выплаты себе и своему заместителю Казакову, чем причинил ущерб государственному учреждению.

В августе 2023 года руководителей ООО "БИК-Сити" задержали по подозрению в мошенничестве, злоумышленники пытались похитить бюджетные средства, выделенные компании на строительство в Белгородской области домов для многодетных семей в рамках государственных программ. Сумма хищения составила более 3 млн рублей. В отношении Плахтия и Казакова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).