На территории двух районов Татарстана обнаружили разлив нефтепродуктов

Общая площадь загрязнения на трех участках превысила 500 кв. м

ТАСС, 14 сентября. Разлив нефтепродуктов обнаружили на территории Бугульминского и Альметьевского районов Татарстана. Общая площадь загрязнения на трех участках превысила 500 кв. м, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

Так, в Бугульминском районе разлив нефтепродуктов произошел вблизи поселка городского типа Карабаш на площадке цеха добычи нефти и газа №1, принадлежащего нефтегазодобывающему управлению "Лениногорскнефть".

"На место оперативно выехали экологи Юго-Восточного территориального управления. В ходе первичного осмотра территории установлено, что в результате обрыва полированного штока скважины произошел разлив технологический жидкости. Обнаружено два загрязненных участка. Площадь загрязнения на месте обрыва штока составила 120 кв. м. На втором участке площадь составила 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Другой разлив технологической жидкости обнаружили вдоль автодороги Альметьевск - Урсала в Альметьевском районе. "Разлив произошел в результате разгерметизации выкидной линии от кустовой насосной станции до скважины нефтегазодобывающего управления "Альметьевнефть". Площадь загрязнения составила около 200 кв. м", - сообщили в ведомстве.

В обоих районах специалисты лаборатории отобрали пробы почвы, они находятся в работе.