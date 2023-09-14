14 сентября, 17:49

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире дома в Саратове

Пострадал один человек

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в квартире одноэтажного дома в Саратове. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Подразделения выехали на улицу Арбатскую на хлопок газовоздушной смеси в газовой плите. <...> загорание в одноэтажном четырехквартирном доме. <…> Пострадал мужчина 1970 года рождения, госпитализирован", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 1 кв. м, повреждены стены в двух комнатах квартиры. На тушение выезжали два пожарных расчета.

Как сообщили ТАСС в областной службе спасения, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сообщение о происшествии поступило в службу "112" в 19:52 (18:52 мск). Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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