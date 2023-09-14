В Пензе двух полицейских обвинили по делу о насилии в отношении задержанного

Следствие продолжает сбор доказательств

ТАСС, 14 сентября. Двум сотрудникам полиции в Пензе предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, связанном с применением физического насилия в отношении задержанного по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

По данным ведомства, в СМИ появился материал с критикой хода расследования уголовного дела в отношении полицейских. В нем в том числе отмечается, что следователи необоснованно привлекают их к ответственности за применение насилия в отношении задержанного.

"В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, позволившие предъявить двум сотрудникам отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц. Физическое насилие применено обвиняемыми в отношении мужчины, доставленного по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, с целью получения от него признательных показаний", - сообщили в СК. Обвиняемые находятся под стражей.

По сообщению следователей, мужчина, обвиняемый в преступлении сексуального характера в отношении ребенка, также находится под стражей. Следствие продолжает сбор доказательств.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову доложить о ходе расследования уголовных дел.