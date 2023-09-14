В Подмосковье оштрафовали мужчин, признавших вину во взломе Telegram-канала Блиновской

Данила Докучаев и Никита Судариков должны заплатить по 100 тыс. рублей штрафа каждый

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Дмитровский городской суд Московской области назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей экс-сотруднику ПАО "Вымпелком" Даниле Докучаеву и Никите Сударикову, признавших вину во взломе Telegram-канал блогера Елены Блиновской. Как уточнили ТАСС в суде, решение пока не было обжаловано и не вступило в законную силу.

"Дмитровский городской суд Московской области признал Докучаева Данилу Анатольевича и Сударикова Никиту Геннадьевича виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений им окончательно назначено по 100 тыс. рублей штрафа каждому с лишением права заниматься деятельностью в сфере компьютерной информации сроком на 1 год. Дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимыми", - рассказала собеседница агентства.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц по факту взлома Telegram-канала Блиновской сообщала ТАСС ее защита. По словам адвоката блогера, канал ее доверительницы был взломан с помощью дублирования сим-карты, а сама Блиновская в деле уже осужденных взломщиков не имела процессуального статуса.