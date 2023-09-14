В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме

Погибших и пострадавших нет

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Многоквартирный жилой дом загорелся в Махачкале после взрыва газа, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в поселке Семендер по улице Елизарова, д. 25, в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии пожарных расчетов установлено, что хлопок произошел в квартире на 4 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания в многоэтажном доме Махачкалы составляет 600 кв.м.

В МЧС также сообщили, что при взрыве газа разрушились несущие стены на четвертом жилого дома. На месте работают 87 человек и 27 единиц техники.

По данным администрации города, из дома эвакуировали более 100 человек.

"На этот момент жертв и пострадавших нет. Огонь уже локализовали, ни на четвертом, ни на пятом этаже пострадавших нет. Людей эвакуировали, внизу организован подвоз воды", - сообщила представительница администрации.

Городские власти готовы предоставить временное жилье жильцам дома, где произошел взрыв газа.

Прокуратура проводит проверку.