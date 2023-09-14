Ураган "Ли" достигнет берегов Канады почти на сутки раньше ожидаемого

Скорость ветра в эпицентре стихии будет достигать 33 м/с, что будет соответствовать первой категории по шкале Саффира - Симпсона, отмечают метеорологи

ОТТАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ли", сформировавшийся в Атлантическом океане, достигнет берегов Канады в первой половине субботы, 16 сентября, а не в ночь на 17 сентября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировало Национальное метеобюро Канады.

При этом скорость ветра в эпицентре стихии будет достигать 33 м/с, что будет соответствовать первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Метеобюро уже выпустило штормовое предупреждение для атлантических провинций Канады. В Новой Шотландии в субботу высота волн у береговой линии при прохождении стихии может достигать 4-6 м. В воскресенье ураган "Ли" ослабеет до уровня тропического шторма.

Ранее Канадский центр по наблюдению за ураганами сообщал, что ураган "Ли", ослабев до уровня шторма, достигнет берегов Канады 17 сентября.

В настоящее время сила урагана оценивается на уровне первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре достигает 38 м/с. Он движется вдоль Восточного побережья США в сторону Канады.