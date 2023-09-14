В Махачкале заявили, что загоревшийся многоэтажный жилой дом был построен незаконно

В пресс-службе мэрии города сообщили, что он не был введен в эксплуатацию

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Многоэтажный жилой дом в Махачкале, загоревшийся после взрыва газа, был построен незаконно. Он не введен в эксплуатацию, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Махачкалы.

"Дом построен незаконно, самострой. Он не введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Махачкалы Юсуп Умавов, на месте происшествия находятся его заместители, глава Кировского района города и руководители структурных подразделений городской администрации.

"Самая главная и важная для нас новость - жертв и пострадавших на этот момент нет. Все жильцы эвакуированы, им при необходимости будет предоставлено временное жилье", - написал мэр.

Пожар произошел в поселке Семендер по ул. Елизарова, 25, на четвертом этаже многоквартирного дома после взрыва газовоздушной смеси. По данным МЧС, эвакуированы 70 человек, 10 человек спасены пожарными.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП. По данным МЧС, в результате взрыва разрушились несущие стены на одном этаже. Жертв и пострадавших нет. На текущий момент открытое горение ликвидировано.