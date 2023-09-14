Неизвестные обстреляли два автобуса в Ярославле

Полиция возбудила уголовное дело

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после обстрела вечером в четверг неизвестными автобусов в Дзержинском районе Ярославля, сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По предварительной информации, неизвестными был использован неустановленный предмет, используемый в качестве оружия, для производства выстрелов в направлении автобусов общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области, пассажиры автобусов не пострадали. "В результате происшествия причинен ущерб автобусам ООО "Стартранс" и ООО "Гирфтранс", следовавшим по маршрутам 58 и 97с", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

Автобусы обстреляли на улице Бабича. В настоящее время полицейские разыскивают стрелявших.