14 сентября, 21:03

На Украине Коломойскому предъявили новые обвинения

Советник главы офиса президента Сергей Лещенко рассказал, что обвинения предъявили бизнесмену в следственном изоляторе в присутствии адвоката

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы предъявили новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщил советник главы офиса президента Сергей Лещенко в Telegram-канале.

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По его словам, бизнесмену сообщили о подозрении в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем. Как отметил Лещенко, новые обвинения были предъявлены Коломойскому в следственном изоляторе в присутствии адвоката.

2 сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога около $13,8 млн. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через день на его активы был наложен арест. 

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