В прилегающих к Марракешу районах произошли подземные толчки малой и средней силы

Данных о значительных разрушениях не поступало

МАРРАКЕШ, 15 сентября. /ТАСС/. В районах, прилегающих к Марракешу, главному туристическому центру и культурной столице королевства, в четверг фиксировались землетрясения малой и средней силы.

Подземные толчки магнитудой от 2,5 до 4,6 происходили в течение дня на прилегающих к Марракешу территориях, расположенных в провинции Эль-Хауз, сообщает служба оповещения. Информации о значительных разрушениях не поступало.

Как рассказали корреспонденту ТАСС участники гуманитарных караванов, власти с помощью спецтехники расчищают заваленные камнями дороги, ведущие к самым отдаленным и труднодоступным горным деревням (дуарам).

Благодаря активной работе волонтеров, за несколько дней удалось обеспечить необходимыми продуктами и товарами население города Амизмиз. Принимаются меры по восстановлению в нем электроснабжения.

Гуманитарная помощь в четверг дошла до деревень Азгур, Тулькин и Тагадирт, которые находятся в юго-западной части провинции Эль-Хауз. Местным жителям раздали молоко, консервы, рис, макароны, бобовые, одежду, обувь и одеяла. "Люди получили базовые продукты питания. Но еще предстоит привезти очень нужные им продовольственные и другие товары, например, муку, подсолнечное масло, подгузники и средства гигиены", - сообщили собеседники агентства.