В Москве на 1-й Тверской-Ямской улице произошло ДТП с участием двух автомобилей

На трассе перекрыли две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, а затем перевернулся на 1-й Тверской-Ямской улице. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36 с. 1) водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, а затем перевернулся", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - отмечается в публикации.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в результате ДТП, предварительно, пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии.