В Приморье следствие ходатайствует о направлении серийного догхантера на лечение

Мужчину арестовали в марте по подозрению в том, что он умышленно поджег один из четырех вольеров, в которых содержались семь собак

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Прокуратура утвердила постановление по уголовному делу в отношении серийного догхантера в Приморье для направления мужчины на принудительное лечение, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Прокуратура Первомайского района города Владивостока утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении жителя краевой столицы 1983 года рождения, совершившего запрещенные уголовным законом деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) и п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель)", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, фигурант в ноябре 2022 года во Владивостоке поджег забор и вольеры, где содержались бездомные животные, в результате погибла одна собака, а размер имущественного ущерба составил 275 тыс. рублей. Он же в феврале 2023 года на территории продуктовой базы умышленно скормил собаке токсичное вещество, от которого животное погибло.

Уточняется, что сейчас мужчина содержится в медицинской организации специализированного типа.

Первомайский районный суд Владивостока арестовал мужчину в марте по подозрению в том, что он умышленно поджег один из четырех вольеров, в которых содержались семь собак, после чего скрылся с места преступления.