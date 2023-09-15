У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошла серия землетрясений магнитудой до 5,7

Очаг залегал на глубине от 30 до 50 км

СИДНЕЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Серию землетрясений магнитудой от 5,2 до 5,7 зарегистрировали сейсмологи у южного побережья острова Новая Британия, принадлежащего Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщило Государственное геологическое бюро Австралии.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на южном берегу острова, в 100 км к юго-западу от его крупнейшего города Кимбе, где проживают свыше 27 тыс. человек. Очаг залегал на глубине от 30 до 50 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.