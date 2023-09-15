Загоревшийся многоквартирный жилой дом в Махачкале подключили к газовым сетям незаконно

Как сообщили в Минэнерго Дагестана, жильцы незаконно пользовались газом с помощью шлангового соединения

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Многоквартирный жилой дом в Махачкале, где произошел пожар после взрыва газа, был несанкционированно подключен к газовым сетям. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Дагестана.

"Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы всe-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением", - говорится в сообщении.

В доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Пожар произошел в четверг вечером в поселке Семендер по ул. Елизарова, 25, на четвертом этаже многоквартирного дома после взрыва газовоздушной смеси. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По данным МЧС, были эвакуированы 70 человек и 10 человек были спасены пожарными. Власти города заявили, что жильцам дома предоставят временное жилье. В результате взрыва разрушились несущие стены на одном этаже, жертв и пострадавших нет. Прокуратура и СУ СК по республике Дагестан начали проверку по факту ЧП.