В Минздраве Камчатки сообщили о состоянии двух спасенных туристов

По информации ведомства, опасности для их жизни нет

ТАСС, 15 сентября. Состояние здоровья двух спасенных на Камчатке пожилых туристов, которые потерялись в природном парке "Ключевской", стабильное. Опасности для их жизни нет, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Минздрав Камчатского края сообщает, что состояние туристов, обнаруженных МЧС в районе Ключевской группы вулканов, стабильное, угроза жизни и здоровью отсутствует. Они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов в краевом медицинском учреждении здравоохранения районного уровня. Пациенты переведены из реанимации в терапевтическое отделение, организовано комплексное медицинское обследование, назначено соответствующее лечение", - сообщили в пресс-службе.

Накануне спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 обнаружили двух пожилых туристов, пропавших в конце августа. Туристы были найдены обессиленными и эвакуированы с помощью вертолета. Перед походом на вулканы мужчины зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

В начале сентября администрация сети природных парков "Вулканы Камчатки" сообщила, что два туриста 1951 года рождения отправились по длительному маршруту в парке "Ключевской", но не вышли на связь в обозначенное время. Мужчины шли по маршруту поселок Ключи - озеро Державина - вулкан Средний - ледник Богдановича - перевал Безымянный - перевал Толбачик - перевал Толуд - стоянка "Клешня".

Природный парк "Ключевской" - это место наиболее активного вулканизма на Камчатке. Здесь находятся 13 высочайших вулканов России. Парк расположен на расстоянии 500 км от Петропавловска-Камчатского.