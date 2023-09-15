На 84-м км МКАД затруднено движение из-за столкновения двух автомобилей

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель столкнулся с другим автомобилем и ограждением дорожных работ на 84-м км МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 84-м километре МКАД водитель совершил столкновение с другим автомобилем и ограждением дорожных работ, а затем перевернулся", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - отмечается в публикации.