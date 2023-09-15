Под Краснодаром произошел пожар в складском помещении

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Складское помещение загорелось в станице Новодмитриевская в Северском районе Краснодарского края, огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Советская. Установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 800 кв. м. В 07:46 [объявлена] локализация на площади 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ликвидация последствий ведется силами 71 человека и 26 единиц техники.