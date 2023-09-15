На Кубани устранили аварию на водопроводе, из-за которой без воды находились три района

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что на полное заполнение системы водой потребуется около шести часов

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты устранили последствия аварии на Троицком групповом водопроводе в Краснодарском крае, из-за которой жители Крымского района, Новороссийска и Геленджика почти сутки находится без воды. Об этом глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в своем Telegram-канале.

"Работы по восстановлению магистрального трубопровода завершены. Сейчас идет наполнение системы", - написал он. Глава района уточнил, что на полное заполнение системы водой потребуется порядка шести часов.

В среду вечером произошла авария на магистральном водопроводе Троицкого группового водопровода, с утра в четверг без водоснабжения остались Крымский район, Новороссийск и Геленджик. Для жителей был организован подвоз воды. В связи с инцидентом вводились ограничения в работе социальных объектов.